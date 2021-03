Rihanna : la chanteuse partage un message très poignant en lien avec la tuerie raciste à Atlanta

La chanteuse Rihanna s’est montrée très émue par la tuerie qui a eu lieu à Atlanta. Elle a adressé un message touchant sur son compte Instagram.

Mardi soir, un jeune homme de 21 ans, a attaqué trois salons de massages asiatiques à Atlanta. Au total, huit personnes issues de la communauté asiatique ont perdu la vie.

Il s’agit d’un grave événement qui a touché de nombreuses stars. Ainsi, Rihanna a réagi, sur ses réseaux sociaux. En légende d’une photo, elle écrit : «Ce qui s’est passé hier à Atlanta a été brutal, tragique et n’est certainement pas un incident isolé. La haine de l’AAPI a été perpétuée et c’est dégoûtant ! J’ai le cœur brisé pour la communauté asiatique et je suis de tout cœur avec les êtres chers de ceux que nous avons perdus hier. La haine doit cesser«.

Son post a généré de vives réactions. Ainsi, il a été liké plus d’un million de mentions J’aime ainsi que de nombreux commentaires.

«Merci Rihanna d’en parler», «C’est si triste, les choses doivent changer. Merci Rihanna, on t’aime«, «Prions pour Atlanta et la communauté asiatique, pour que tout le monde aille bien», peut-on ainsi lire dans l’espace dédié aux messages.

Vous l’aurez compris, les abonnés de Rihanna partagent la pensée de la star sur cette tuerie et n’hésitent pas à le faire savoir. Si Rihanna réagit à l’actualité, elle n’évoque pas la sienne. En effet, les fans attendent toujours que la chanteuse sorte un projet.

En juillet dernier, elle évoquait la sortie imminente d’un album : «La musique reste mon premier amour, j’ai hâte de sortir quelque chose dont je sois vraiment fière (…) Ça arrivera probablement plus vite que mes fans ne le pensent.», avait-elle expliqué.

Mais à ce jour, la jeune femme n’a toujours rien annoncé. À en croire nos confrères de Booska-P, cette situation commence sérieusement à inquiéter son label.

Un membre de son équipe a d’ailleurs accepté de livrer quelques confidences. Et il semble exaspéré par la chanteuse. «Je n’ai rien écouté pour l’instant, je ne sais pas où elle en est.», a-t-il déclaré.

Avant d’ajouter : «Elle sort un disque, on l’aime, puis elle se retire dans la campagne britannique pendant cinq ou six ans. C’est elle tout craché. Elle est devenue plus importante que la musique.».

Mais ce qu’il faut savoir, c’est que la chanteuse a expliqué à de nombreuses reprises qu’elle souhaitait produire par envie et non par obligation. Il faut donc entendre par là que rien ne sortira pour l’instant.

Pour autant, Rihanna s’investit grandement dans sa marque Fenty Beauty. Rihanna pourrait également sortir une collection, spécialement pour les cheveux. Affaire à suivre donc !