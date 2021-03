Rihanna : la chanteuse donne quelques conseils concernant sa routine beauté de nuit

Fenty Skin est peut-être bien la gamme de produits que tout le monde s’arrache. Il faut dire que Rihanna sait nous convaincre.

Aujourd’hui encore, notre reine de la beauté a décidé de nous livrer ses petites astuces pour prendre soin de soi, juste avant d’aller dormir.

Dans une vidéo YouTube de 3 minutes, la jeune femme explique sa routine beauté. «J’aime généralement commencer avec une lotion nettoyante afin de retirer le maquillage ou la graisse de la journée«, commence-t-elle.

Puis elle poursuit avec un sérum tonique. Mais le produit dont Rihanna ne peut absolument pas se passer est son fameux «Instant Reset». En d’autres mots, il s’agit d’une crème de nuit.

Après avoir présenté les différents soins, Rihanna argumente longuement dessus. Si vous êtes intéressés par ce type de contenu, nous vous conseillons donc de regarder attentivement sa vidéo YouTube.

Mais à en croire le nombre de mentions J’aime ainsi que les commentaires, vous ne seriez pas les seuls. «La plus belle femme au monde», «J’aime tout ce que tu fais», «Superbe», «Fantastique», peut-on ainsi lire en bas de la vidéo teaser, sur son compte Instagram.

Certains se disent même impatients de découvrir sa collection pour cheveux ! En effet, après le lancement du maquillage Fenty Beauty en 2016, du soin avec Fenty Skin fin 2020, Fenty Hair devrait à son tour voir le jour.

Pour preuve, la société propriétaire des différents droits et propriété intellectuelle des marques de Rihanna vient de déposer l’extension de marque «Fenty Hair».

Elle s’appliquerait aux shampooings, aux produits de lissage, aux produits pour onduler les cheveux, aux produits de coloration ainsi qu’aux paillettes pour les cheveux. Les fans de la star risquent d’être contents.

Dans les commentaires, certains fans réclament également un album de Rihanna. En effet, cela fait déjà plus de cinq ans que la jeune femme n’a rien sorti.

À en croire nos confrères de Booska-P, cette situation commence sérieusement à inquiéter son label. Un membre de son équipe a d’ailleurs accepté de livrer quelques confidences. Et il semble exaspéré

D’abord, il a déclaré : « Je n’ai rien écouté pour l’instant, je ne sais pas où elle en est.» Puis il a ajouté ne pas comprendre le comportement de Rihanna. «Elle sort un disque, on l’aime, puis elle se retire dans la campagne britannique pendant cinq ou six ans. C’est elle tout craché. Elle est devenue plus importante que la musique.», s’est-il exclamé.

Ainsi, il faut croire que Rihanna n’envisage pas de sortir son album dans les prochains mois. Il faudra donc se contenter de ses vidéos YouTube. En tout cas pour l’instant ! Affaire à suivre.