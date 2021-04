Real Madrid : le président Florentino Pérez justifie l’existence de la Super Ligue

Dans un communiqué publié sur le site internet du Real Madrid, le président de la Maison Blanche et président du projet Florentino Pérez a justifié l’existence de la Superligue.

«Nous allons aider le football, à tous les niveaux, pour qu’il reprenne la place qui lui revient dans le monde. Le football est le seul sport mondial de la planète avec plus de quatre milliards de fans. Notre responsabilité, en tant que grands clubs, est de répondre aux souhaits des supporters.»

Président de la Juventus Turin et vice-président de la Superligue, Andrea Agnelli a également défendu la compétition.

«Nos 12 Clubs Fondateurs représentent des milliards de fans dans le monde entier. Nous nous sommes réunis dans ce moment si critique pour que la compétition européenne se transforme, en offrant au sport que nous aimons une base durable pour l’avenir, en augmentant largement la solidarité, et en offrant aux supporters et aux joueurs amateurs un rêve et des matchs de grande qualité qui alimenteront leur passion pour le football.»