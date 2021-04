Réal Madrid : Florentino Pérez, ferait tout pour se débarrasser de cette star l’été prochain

D’après les informations relayées par OK Diario, le président des Merengue, Florentino Pérez, souhaite absolument se séparer de Luka Jovic l’été prochain.

Recruté pour la somme de 63 millions d’euros à l’été 2019, le Serbe de 23 ans n’a inscrit que 2 buts sous le maillot de la Maison-Blanche en un an et demi et 32 rencontres officielles disputées.

Si une plus-value, ou au moins un remboursement, semble improbable en cas de départ, vu la baisse de la côte du joueur (estimé à 20 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt), Florentino Pérez n’en a cure : il ne veut plus de Luka Jovic.

De fait, si un transfert s’avère impossible cet été, Luka Jovic sera à nouveau prêté, à l’Eintracht Francfort ou ailleurs. Son passage actuel dans le club allemand est d’ailleurs difficile.

Luka Jovic n’a en effet inscrit que 3 buts en 11 matchs avec le club allemand. Depuis le début de son prêt à l’Eintracht Francfort, en janvier 2021, le Serbe n’a disputé que trois matchs dans la peau d’un titulaire. Pas sûr, donc, que la formation allemande, e de Bundesliga, mette la main à la poche pour le recruter cet été.