Real # Barça : la curieuse déclaration de Sergio Ramos pour Lionel Messi

Ce sont des rivaux, ils jouent très dur à chaque fois qu’ils se font face. Ils prétendent, ils se battent, ils s’insultent. Mais en fin de compte, ils connaissent et reconnaissent le potentiel de l’autre.

Le joueur du Real Madrid, Sergio Ramos, présentera sa série dans les prochains jours qui s’appellera «La légende de Sergio Ramos» et le capitaine de Merengue évoque, dans l’un des chapitres, les croisements avec Barcelone et la prépondérance de Lionel Messi dans l’équipe.

Le défenseur, vainqueur de quatre Ligue des champions avec le club madrilène, a évoqué l’importance du meilleur joueur du monde dans les titres remportés par les Blaugrana:

«On a souffert pendant cette période que, peut-être, si Barcelone ne l’avait pas eu et non Nous l’aurions eu devant nous, je pense que nous aurions gagné plus de titres».

En corrélation, l’Espagnol a déclaré qu’«il fut un temps où nous nous sommes mesurés contre le meilleur Barcelone de l’histoire. Nous avions un super entraîneur comme Mourinho mais c’était difficile pour nous de les affronter» et il a souligné les tensions créées entre les joueurs espagnols eux-mêmes à chaque classique.

«Nous n’avons pas beaucoup gagné et aussi parce qu’il y avait une tension générée par eux ou par nous. Je pense que nous avons tous commis des erreurs là-bas, et Dieu merci, cela nous a pris à un âge plus mûr. On le résout et on se bat pour une seule équipe», a condamné le défenseur expérimenté.