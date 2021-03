Ramba Junior : le chanteur rend hommage à Hamed Bakayoko dans une chanson (vidéo)

Le jeune rappeur ivoirien, Ramba Junior est le deuxième artiste africain à rendre hommage au Premier ministre Hamed Bakayoko, après Sidiki Diabaté dans une chanson quelques jours après son décès.

Cet hommage réussi du petit Ramba Junior à Hambak, fait couler des larmes à ses fans et à ceux de Feu Hamed Bakayoko.

Cette chanson d’hommage de Ramba Junior à Hambak, annoncé par le chanteur sur sa page Facebook, ne manque pas de faire pleurer plus d’un internaute du fait des paroles très touchantes et émotionnelles de l’artiste. Et pour ce bel hommage rendu au Golden Boy, Ramba Junior a reçu les mots de remerciement de nombreux fans et internautes.