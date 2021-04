Rachel Bilson : la star s’est avouée déçue par cette requête

L’acteur Rami Malek a récemment demandé à son ancienne camarade d’école Rachel Bilson d’enlever une vieille photo d’eux de son compte Instagram, et cette dernière a admis que ce message l’avait assez déçue.

La photo en question montrait les deux acteurs lors d’un voyage scolaire lorsqu’ils étaient écoliers, et la vedette de Newport Beach a confié sur le podcast Armchair Expert with Dax Shepard qu’elle ne s’attendait pas à ce que la star de «Bohemian Rhapsody» lui demande de la supprimer.

«J’avais posté un souvenir de nous pendant notre voyage de lycée à New York, à Broadway» a-t-elle expliqué. «Nous sommes super ringards, c’est genre la photo la plus idiote de nous deux, et je l’ai postée car je pense qu’elle est drôle et c’est si important de pouvoir rire de soi-même. (…) On était de bons amis.»

Rami a toutefois rapidement demandé à son amie de supprimer ce cliché nostalgique. «Je ne regarde généralement pas mes messages su Instagram et genre, une semaine passe avant que je ne les remarque» a poursuivi Rachel.

«Et un jour j’ai vu un message de Rami, mais ce n’était pas du genre : «Hé, comment ça va bla, bla, bla, bla. C’était direct : ”J’apprécierais vraiment que tu supprimes ça, je suis une personne vraiment privée.” (…) J’imagine que j’aurais dû trouver quelque chose de plus flatteur ? Je ne sais pas… mais je l’ai enlevée, et je lui ai même écrit un message vraiment sympa, du style : ” Je suis tellement désolée, va chercher ton Oscar, tu es incroyable ”, et je n’ai jamais rien reçu en retour, ce qui ne me dérange pas.»