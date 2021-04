Que se passe t-il quand vous ne faites pas l’amour pendant un mois ?

Afin de mesurer l’impact des relations sexuelles au sein du couple, certains ont accepté de se prêter au délicat exercice de l’abstinence…

Ainsi, Chris et Judy Fieldhouse mariés depuis sept ans et parents de 3 enfants ont passé un mois sans faire l’amour alors qu’ils ont régulièrement des rapports…

Chris confie avoir très mal vécu l’expérience : «C’est comme pour un régime. Plus on vous interdit de manger, plus vous avez envie de le faire. Au bout du cinquième jour mon envie avait tellement grandi que j’en suis devenu insupportable.»

Judy explique quant à elle: «Après deux semaines, j’ai compris que ce n’était pas le sexe qui me manquait mais le fait d’être proche de lui»

Elle explique également que de ne pas faire l’amour a mis de la distance entre eux. Chris aidait d’ailleurs beaucoup moins Judy à la maison. Quand enfin le couple a pu reprendre une activité sexuelle, ce fut la libération : «Ca n’a duré que 10 minutes mais je me suis sentie libérée. Je me suis rendu compte que mes humeurs sont directement liées au fait de me sentir désirée par mon mari et proche de lui.»