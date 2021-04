Puy-de-Dôme : disparition inquiétante d’une femme de 38 ans

Lucile, 38 ans, a disparu depuis vendredi soir. Vers 19H00, elle a quitté son domicile situé à Clermont-Ferrand, dans le Puy-de-Dôme, et n’est jamais rentrée.

Son téléphone a borné pour la dernière fois place du 1er mai à Clermont-Ferrand. Il est éteint depuis.

Des témoins l’auraient aperçu à proximité du cimetière des Carmes samedi vers 8 h 30. Les gendarmes y ont concentré leur recherche, avec l’aide d’un chien pisteur. En vain. Depuis, on n’a plus aucun signe de la vie de la mère de famille.

Lucile mesure environ 1m72 et est de corpulence maigre. Elle a les cheveux blonds mi-longs. Au moment de sa disparition, elle était chaussée de baskets beiges de marque Columbia et portait un legging gris, un haut fluide gris à capuche et un sac à dos bleu.

Toute personne personne pouvant fournir des informations sur cette disparition peut contacter le commissariat central de Clermont-Ferrand au 04.63.05.22.22, rapporte francebleu.fr