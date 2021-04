Joueur du PSG, Thilo Kehrer a encensé Neymar, qui s’impose de plus en plus comme un véritable leader au sein du vestiaire parisien.

«Neymar sait qu’il a un certain statut en raison de sa classe. Mais pourtant, il n’en profite pas et ne se montre pas distant. Au contraire, il est très agréable, il contribue toujours à l’équipe sur le terrain et dans le vestiaire. C’est un vrai leader» a confié le joueur allemand dans un entretien à Bild..