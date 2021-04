PSG : Marquinhos parle de Neymar avant le choc contre le Bayern Munich en Ldc

Sauf blessure de dernière minute, Neymar devrait être de la partie pour le premier match du PSG contre le Bayern Munich dans quelques jours. Et son coéquipier Marquinhos a affirmé que le numéro 10 est de plus en plus motivé.

Dans un entretien pour l’émission Téléfoot sur TF1, le capitaine du PSG, Marquinhos, a affirmé que Neymar aime ce genre de grandes rencontres et qu’il a hâte d’en découdre sur le terrain :

«Un mot pour décrire Neymar ? Génie. Je le connais très bien, il aime ces matchs. Plus on s’en rapproche, plus il est motivé, plus il a une bonne énergie.» Le message est envoyé, le match est déjà lancé pour les joueurs du club de la capitale.