PSG : Manchester United et la Juve dos au mur pour Paul Pogba ?

Selon les informations de Fabrizio Romano, divulguées dans le Here We Go podcast, il n’y aurait aucun accord aujourd’hui entre Manchester United et Paul Pogba concernant une prolongation.

A en croire le journaliste du Guardian et de Sky Sport, les discussions pour un renouvellement ne seraient même pas à un stade avancé entre les parties.

Dans cette optique, Mino Raiola serait en quête d’une solution pour Paul Pogba. Et la Juventus aurait pu en être une pour La Pioche.

Toutefois, il semblerait que le club turinois soit trop court financièrement pour assumer l’opération Pogba. Leonardo et le PSG peuvent donc afficher un large sourire.