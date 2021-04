PSG : l’impressionnant contrat que le club parisien proposera à Neymar

Neymar passe par un cadeau fantastique au PSG après avoir vécu des premières années difficiles, un produit de sa difficile adaptation au football français.

Aujourd’hui, avec Kylian Mbappé, le Brésilien a un rôle décisif dans le schéma de Mauricio Pochettino et la direction n’envisage pas de le laisser comme une option.

C’est pourquoi à la fin de l’année dernière l’entité parisienne lui a présenté un contrat de renouvellement avec lequel il semblait l’avoir convaincu de continuer, d’autant plus que le nom de son ami Lionel Messi sonnait aussi comme une éventuelle incorporation en pleine crise qui a frappé Barcelone.

Ce document, cependant, n’a jamais été signé et jusqu’à présent il reste sur la table en attendant la signature du paulista. Apparemment, le retard est dû à deux problèmes clairs: la durée qui a été établie et le désir de lui dans le futur.

Selon le journal français L’Equipe, l’institution commandée par Nasser Al-Khelaïfi lui a proposé un renouvellement qui le liera à eux jusqu’en 2027, soit pour six ans de plus, et un salaire qui resterait comme jusqu’à présent pour 180 millions. euros euros annuels.

La prolongation du contrat pourrait signifier un renouvellement presque à vie avec l’équipe de France, puisque, en l’absence d’un grand mouvement économique sur les marchés des transferts, le Brésilien pourrait se libérer à 35 ans, âge auquel la plupart des footballeurs commencent à parcourir leurs derniers bars dans l’élite du football.

De la France, ils espèrent pouvoir convaincre Neymar et, après sa brillante performance contre le Bayern Munich, ils s’attendent à ce qu’il signe avant le match aller pour les demi-finales de la Ligue des champions contre Manchester City qui se jouera dans deux semaines.

Cela, ajouté à son désir exprès de jouer à nouveau avec La Pulga la saison prochaine, pourrait être la cause du retard dans la prise de décision officielle. Face à une attente qui semble interminable, et après les rumeurs qui hantent l’Espagne d’un éventuel retour, le président de l’entité parisienne a été décisif.

«Nous avons beaucoup investi dans ce club pour remporter la Ligue des champions et tous les trophées en jeu. Neymar et Kylian (Mbappé) n’ont aucune excuse pour partir. Nous avons vraiment tout pour gagner chaque tournoi. Nous sommes une grande équipe», ai-je prévenu.

«Le contrat de Neymar? Je pense que Neymar restera longtemps au PSG», il le considérera plus tard en dialogue avec Sky Italia. Le Brésilien, quant à lui, a envoyé un message avec un air de calme aux fans du PSG : «Je me sens très à l’aise et ici à la maison, je me sens plus heureuse qu’avant».