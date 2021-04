PSG : Ander Herrera s’est prononcé pour la première fois sur la Super League

Dans un message posté ce lundi sur son compte Twitter, le footballeur espagnol s’est opposé sans détour à cette nouvelle compétition, pour laquelle deux clubs français auraient la possibilité de participer.

«Je suis tombé amoureux du football populaire, du football de supporters, avec le rêve de voir l’équipe de mon coeur rivaliser avec les plus grands. Si cette Superligue européenne avance, ces rêves seront terminés, les illusions des supporters des équipes qui ne sont pas des géants de pouvoir gagner sur le terrain en participant aux meilleures compétitions prendront fin. J’adore le football et je ne peux pas rester silencieux à ce sujet, je crois en une Ligue des champions améliorée, mais pas aux riches qui volent ce que les gens ont créé, qui n’est rien d’autre que le plus beau sport de la planète.»