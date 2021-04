Présidentielle au Bénin : Nel Oliver réagit après les manifestations

Dans un message publié sur sa page Facebook ce vendredi 09 avril 2021, le chanteur Nel Oliver a réagit suite aux manifestations dans certaines villes du Bénin.

Mon pays, brûle. Le BENIN saigne.

J’ai le cœur serré.

Et pourtant la cause est juste.

Et pourtant le Peuple est dans son droit.

Et pourtant nous sommes censés être en Démocratie.

Qu’arrive-t-il à mon pays?

Pourquoi rester sourd aux cris du Peuple Souverain ?

Et surtout pourquoi ces dérapages ?

Où est la liberté d’expression ?

Où est le respect du Droit à la Différence d’Opinion ?

Et pourtant la Démocratie c’est le pouvoir du Peuple par le Peuple.

Si Feu Mathieu KEREKOU, Général d’armée et Président de la République encore en exercice avait agi ainsi, nous n’aurions, peut-être, jamais connu la Démocratie dans notre pays.

Les choses peuvent être gérées autrement. Il n’est jamais trop tard pour bien faire.

Le BENIN est et doit rester uni et indivisible.

Pensons-y et que les fondamentaux de la Démocratie, choix de tout le Peuple Béninois, guident les pas de nos femmes et hommes politiques.