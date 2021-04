Présidentielle au Bénin : les premiers mots Modeste Kérékou après son vote

Le ministre Modeste Tihounté Celesta Kérékou a accompli son vote dans la matinée du dimanche 11 avril à l’école primaire publique Tchririmina dans le premier arrondissement. Voici la synthèse des premiers mots du ministre des Petites et moyennes entreprises après son vote.

«C’est une grande fierté pour moi d’avoir accompli mon vote parce que avoir l’occasion de voter, d’exprimer son choix, non seulement est un devoir, mais c’est également un acte citoyen. Je suis très heureux et très fier d’avoir pu à l’instant exprimer mon suffrage en faveur du duo de mon choix après deux semaines d’une campagne festive à Natitingou et plus généralement dans les neuf autres communes du département de l’Atacora avec nos parents, nos amis et la population en général. C’est avec beaucoup d’allégresse que je suis venu exercer ce devoir citoyen. J’espère que tout se passera bien dans l’ensemble de notre commune et de notre pays. Ici chez à Natitingou, tout se passe bien. Maintenant que j’ai pu exprimer mon suffrage, je vais m’atteler à observer globalement ce qui se passe sur le terrain avec mes amis dans les neufs arrondissements de la commune et dans des communes voisines.»