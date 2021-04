Présidentielle au Bénin : la société civile note des incidents et un faible taux de participation

Des bourrages d’urnes, votes multiples, intimidation, séquestration, faible taux de participation au scrutin, c’est le constat fait par la mission d’observation de la Plateforme électorale des Organisations de la société civile (Osc) au terme du vote de ce dimanche 11 avril 2021.

Selon 24 Heures au Bénin, dans sa déclaration au soir du dimanche 11 avril, la mission d’observation de la Plateforme électorale des Organisations de la société civile (Osc) a fait le point des observations du déroulement et du dépouillement du scrutin.

«Dans tous les départements, des tentatives de pression, d’intimidation, de menaces, de troubles à l’ordre public, de corruption ou de harcèlement des électeurs ont été observées», peut-on lire dans la déclaration.

Les départements les plus affectés sont le Couffo, l’Atacora, le Borgou et le Plateau. Le scrutin signale la Plateforme a connu des interruptions à certains endroits dans le Littoral, le Borgou, le Mono et l’Ouémé. Aucun poste de vote n’a ouvert à Tchaourou.

Selon la Plateforme, le vote n’a pas du tout eu lieu dans le centre de vote Epp Gantodo dans la commune de Kérou, les centres de vote du Bureau de l’arrondissement de Ikemon Ewonda, de Hamadiya et du Complexe Scolaire centre G/A, B et C dans la commune de Ouèssè, le centre de vote Epp Ale Arounde et Epp Damè dans la commune de Savalou.

Il en est de même dans les centres de vote du Centre de loisirs Djaloumon, du Bureau d’arrondissement d’Adio, de l’Epp Besse, de l’EPP Adjegounle, de l’EMP Akpare et de l’EPP Alafia G/A dans la commune Savè.

A Tchaourou, aucun poste de vote n’a ouvert. «Le matériel de vote a pu être convoyé, mais a dû être placé sous la sécurité du commissariat central», a indiqué la Plateforme électorale des Organisations de la société civile.

Des bourrages d’urnes dans des centres de voteSelon la Plateforme, les incidents reçus sont entre autres relatifs aux cas de bourrages d’urnes (PV01, EPP Namoutchaga, Arrondissement de Kountory, Commune de Cobly dans l’Atacora etc ), de votes multiples, de séquestration d’observateurs, d’intimidation d’électeurs et d’agents électoraux, d’absence de représentants de tous les candidats dans certains postes de vote.

Sans oublier des problèmes d’identification ou d’inscription des électeurs presque partout mais avec acuité dans le Littoral, l’Ouémé et l’Atlantique. Les deux observateurs de la société civile enlevés ont été relâchés aux environs de 12h pour l’un et après 16h pour le second.

Dans le cadre de la présidentielle du 11 avril 2021, la Plateforme électorale des OSC du Bénin a déployé 1470 observateurs dans les centres de vote.