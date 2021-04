Présidentielle au Bénin : la carte scolaire sera-t-elle valable pour le vote du 11 avril ?

En campagne électorale à Ouidah ce jeudi 1er avril 2021, Patrice Talon a invité tous les citoyens à aller voter le 11 avril prochain même avec la carte d’identité scolaire.

«Le gouvernement va confirmer que la carte d’identité scolaire est une pièce d’identification formelle. Et ce sera valable pour aller voter. Je ne suis pas en train de décider ici parce que c’est la logique. Et il me semble que quand on commence par citer les documents, quand le ministre de l’intérieur a cité les documents, il semble qu’il a oublié la carte d’identité scolaire. Il va l’inscrire. Que tout le monde aille voter», a déclaré le chef de l’Etat Patrice Talon, rapporte 24 Heures au Bénin

Il demande à tous les citoyens en âge de voter d’aller exprimer leur suffrage. Toutes les pièces d’identification sont donc valables pour le vote du 11 avril 2021.