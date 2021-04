Présidentielle au Bénin : «Ce qui se passe à Savê et environs est inacceptable», Corentin Kohoué

Le candidat de la Dynamique Restaurer la Confiance, Corentin Kohoué, menace de se retirer de la course à la présidentielle.

«Je suis un homme de paix et de consensus. Ce qui se passe à Savê et environs est inacceptable. Je ne peux pas continuer à battre campagne comme si tout était normal. Non !», a confié à LSI AFRICA le candidat qui consulte ses proches et ses soutiens avant l’officialisation de son retrait du processus électoral.

Corentin Kohoué a appelé au calme et au sens de responsabilité des acteurs politiques. Au Bénin, que les affrontements entre manifestants et forces de l’ordre ont déjà fait au moins un mort et plusieurs blessés. Les ambassades d’Allemagne, des USA, du Danemark et de la ont appelé vendredi à «l’arrêt des violences», dans une déclaration conjointe.