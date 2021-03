Pour un dîner au Nobu, Kylie Jenner a misé sur une sublime combinaison en élasthanne

Attention les yeux ! Pour une petite virée au Nobu avec sa sœur Kendall à L.A, Kylie Jenner a sorti le grand jeu. En effet, la star a d’ailleurs opté pour une combinaison ultra sexy qui lui allait à ravir.

Ce lundi 29 mars, la star avait visiblement besoin de se changer les idées. Férue de mode, Kylie Jenner a donc mis le paquet pour sa petite sortie !

Pour se faire, elle a d’ailleurs opté pour une sublime combinaison colorée et ultra sexy de la marque «Pierre Louis Auvray». Étant très proche de ses followers, la tante de North n’a pas manqué de s’immortaliser pour inspirer ses fans. La preuve !

Comme à son habitude, Kylie Jenner a donc souligné les jolis traits de son visage avec un make up glowy et très réussi. Et cette fois-ci, la femme d’affaires n’a pas dégainé ses extensions.

Comme vous pouvez le voir, elle arbore même face caméra un carré ultra tendance. Encore un sans faute pour la star. On adore ! De plus, la jeune femme a aussi sorti de son dressing l’un de ses sacs Birkin rose qu’elle affectionne tant. Et il s’accorde parfaitement avec son ensemble !

Sans surprise, la publication de Kylie Jenner a aussi eu un franc succès auprès de ses abonnés. Son post Instagram a d’ailleurs recueilli plus de 2 millions de likes en seulement quelques heures. «OMG. The Queen», peut-on ainsi lire dans le fil des commentaires. Mais aussi : «Quelle bombe. Combo parfaite, j’adore».

Ou encore : «Tu es tellement belle. Incroyable ce look». En arrivant devant le restaurant Nobu, Kylie Jenner n’est pas passée inaperçue. Bien au contraire. Tous les photographes étaient d’ailleurs au taquet pour la photographier !

Fort heureusement, ses gardes du corps ne l’ont pas quittée d’une semelle pour assurer sa sécurité. En tout cas, cette petite virée au Nobu avec sa sœur et quelques de leurs proches semble lui avoir fait le plus grand bien. À en croire leurs mines enjouées, la bonne humeur était encore au rendez-vous. Pour ne pas changer !