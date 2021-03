Pour Didier Deschamps, Mbappé est très loin d’être perturbé par sa situation actuelle

En conférence de presse ce mardi avant la rencontre de mercredi face à la Bosnie-Herzégovine, le sélectionneur de l’Equipe de France a affirmé que Kylian Mbappé n’était pas affecté par les récentes critiques à son égard :

«Il ne peut pas être satisfait de ce qu’il a fait. Il n’était pas très en jambes lors du premier match. Il était beaucoup plus en jambes contre le Kazakhstan, il a eu des occasions. Il n’a pas eu l’efficacité et lui, comme les autres, il a envie de marquer et de faire marquer. Mais non, je ne le sens pas affecté, cela arrive à tout le monde. C’est arrivé à d’autres joueurs. Je connais bien Kylian. Il peut, sur un match ou une période, avoir une période d’efficacité un peu moins bonne.»