Plusieurs joueurs ne resteront pas dans le club : voici la liste du Real Madrid de Zidane

Sous la direction de Florentino Pérez, le Real Madrid a toujours été caractérisé par une équipe de stars. Mais malheureusement, le séjour de certains footballeurs n’est pas éternel et le président aurait décidé de restructurer l’équipe de Zidane sur le prochain marché des transferts. Le patron de la Maison Blanche, réélu il y a peu de temps, a déjà la liste des joueurs qui quitteraient le prochain mercato.

Selon le journal Sport, des noms importants tels que Gareth Bale, Isco Alarcón, Marcelo, Mariano Díaz et Álvaro Odriozola seraient ceux visés pour quitter le Real Madrid dès que les négociations entre les clubs seraient autorisées.

Mais la question n’est pas si simple puisqu’une liste de conditions doit être remplie pour que les footballeurs quittent la capitale espagnole. Tout d’abord, le point clé est que ceux qui ne seront pas pris en compte ont l’intention de partir à la recherche de minutes dans d’autres destinations.

De plus, comme dans le cas de Bale et Marcelo, ils doivent trouver une institution qui entend respecter le salaire de chacun comme Tottenham l’a fait durant cette saison avec l’ailier gallois, qui gagne environ 15 millions d’euros nets par an. La partie brésilienne, par exemple, en reçoit 11 millions. Une dépense majeure pour tout club.

Le panorama d’Isco est différent, qui, avec une puce moins chère, intéresse davantage plusieurs clubs à travers l’Europe. Avec un contrat jusqu’en 2022, le milieu de terrain a connu une très mauvaise saison de jeu et Zinedine Zidane n’aurait aucun problème à le laisser partir pour la saison prochaine. Un changement d’air serait positif dans sa carrière professionnelle.

Pour clore, il y a les cas de Mariano et d’Odriozola. Le dominicain reste ferme malgré la faible participation que lui accorde l’entraîneur français. Bien qu’il ait eu des offres de quitter le club lors des deux derniers marchés qui passent, l’attaquant insiste pour profiter de chaque minute précieuse sur le terrain pour montrer qu’il peut être une bonne alternative depuis le banc des remplaçants.

Pendant ce temps, l’arrière droit espagnol a vu Lucas Vázquez gagner sa place. Bien qu’il n’ait pas de place au Real Madrid, les chances de le quitter sont plus grandes (il était déjà prêté au Bayern Munic h l’année dernière) car il dispose d’un jeton net de 3 millions d’euros.