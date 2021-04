Plus complices que jamais, Nabilla et Thomas Vergara posent l’un à côté de l’autre

Entre Nabilla et son chéri Thomas Vergara, c’est l’amour fou. Les deux stars de la télé-réalité prennent la pose sur Instagram et affiche alors leur amour aux yeux de tous.

Très active sur les réseaux sociaux, Nabilla alimente chaque jour ses différents comptes de contenu exclusif. De quoi faire le bonheur de ses nombreux fans.

Ces derniers suivent ainsi l’activité de leur idole avec la plus grande des attentions, en quête de nouvelles pépites. Et pour le coup, il y en a beaucoup !

Entre les sublimes photos de ses shootings, les conseils mode et beauté, les petits moments avec ses proches et les annonces inédites, il y a de quoi faire.

De ce fait, la très célèbre blogueuse cumule plus de 6 millions d’abonnés sur Instagram, la vitrine de ses plus beaux clichés. Oui, vous avez bel et bien entendu.

À seulement 29 ans, elle apparaît alors comme la personnalité française la plus populaire, influente et inspirante sur la fameuse plateforme. Rien que ça !

Et pour le plus grand bonheur de tout ce beau monde, elle vient tout juste de partager une nouvelle photo. Nabilla apparaît donc au restaurant, aux côtés de son chéri Thomas Vergara.

Elle fixe l’objectif tandis que son compagnon la dévore du regard. Cela ne fait aucun doute, ils s’aiment plus que tout ! «L’amour de moi» peut-on ainsi lire en légende du post, avec un émoji cœur rouge.