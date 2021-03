Paulo Dybala : les raisons pour lesquelles son avenir pourrait être loin de la Juventus

L’attaquant argentin pourrait quitter le géant italien l’été prochain. Paulo Dybala est de moins en moins pris en compte par Andrea Pirlo, les problèmes musculaires de l’Argentin ont grandement influencé sa situation actuelle avec la Juventus.

En l’absence de minutes, l’étape de celle qui a émergé à l’Instituto de Córdoba avec la Vechia Signora del Calcio touche à sa fin après six ans et 11 titres. Le destin du footballeur semble être l’Angleterre.

Bien que son nom retentisse dans divers clubs européens, Chelsea semble avoir un avantage sur les autres. Selon France Football, l’équipe londonienne est prête à payer les 55 millions d’euros dans lesquels la Juventus a fixé le prix de l’attaquant pampéen.

En plus de Chelsea, Tottenham de José Mourinho est également intéressé à avoir Paulo Dybala, bien que l’on ne sache pas encore si les Spurs sont prêts à payer tout ce que la Juventus demande.

Il convient de rappeler que la relation entre Dybala et le club n’est pas la meilleure, et c’est que depuis que le footballeur a demandé à l’institution d’être le deuxième footballeur le mieux payé de l’équipe derrière Cristiano Ronaldo, la situation entre eux s’est aggravée.

Paulo voulait récolter 15 millions d’euros par an, tandis que la direction de l’équipe turinoise lui en proposait 10 millions par campagne.

Entre ces négociations, la relation s’est rompue. Les propos d’Andrea Agnelli, président du club, ont été durs et ont pénétré le joueur: «Nous voulons aussi une proposition sur le terrain. Il veut devenir l’un des cinq meilleurs joueurs mondiaux et nous allons le soutenir. Aujourd’hui, il n’est pas à ce niveau et il le sait».

Il ne reste plus qu’à attendre l’ouverture du marché l’été prochain pour savoir si Chelsea ou Tottenham sera le sort de Paulo Dybala, qui sur le marché précédent était déjà recherché par l’équipe dirigée par José Mourinho.

Le chiffre ne sera pas un frein pour Chelsea, il faudra voir si Tottenham entrave la négociation pour Paulo Dybala, qui au cours de cette saison est passé du statut de protagoniste total avec son équipe à un autre remplaçant.