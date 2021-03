Paulo Dybala : l’attaquant argentin a reçu une excellente nouvelle à la Juventus

Après une longue absence pour blessure, Paulo Dybala a de bonnes raisons de sourire à nouveau. C’est que l’attaquant argentin s’est remis d’une maladie au genou et, après presque trois mois, il sera à nouveau envisagé par Andrea Pirlo pour jouer pour la Juventus en Serie A.

L’attaquant argentin Paulo Dybala , remis d’une blessure au genou qui l’avait maltraité depuis janvier dernier, a été convoqué aujourd’hui par l’entraîneur de la Juventus Andrea Pirlo pour le classique de samedi prochain contre Torino lors de la reprise de la Série A depuis l’Italie, après une pause pour les dates de qualification en Europe, Asie, Concacaf et aussi la Coupe d’Afrique.

Comme le révèle le journal italien Tuttosport, Dybala, né à Cordoue il y a 27 ans, a été cité par Pirlo «au moment le plus difficile de la saison pour la Juventus» et l’intention de l’entraîneur est de le faire figurer parmi les remplaçants et de l’inclure dans le second la moitié du classique Turin, valable pour la date 29 de la Serie A menée par l’Inter.

«Dybala a pu s’entraîner avec intensité, il n’a montré aucun signe de douleur et les problèmes semblent avoir finalement été surmontés. A ce stade, le retour dans l’équipe ne devrait pas être un problème car il est en parfait état», a déclaré Tuttosport.

Le Joya a subi un coup au genou droit le 10 janvier dernier dans un match entre la Juve et Sassuolo qui a affecté ses ligaments et il était sans jouer pendant 80 jours, pour cette raison, il devra repartir de zéro pour gagner une place dans une attaque qui a pour personnalité de premier plan le Portugais Cristiano Ronaldo, bien accompagné de l’Espagnol Álvaro Morata et de l’Italien Federico Chiesa.