Paris : un jeune homme de 21 ans frappe un aveugle et lui arrache son téléphone

Un jeune homme de 21 ans est sorti de prison le 13 août dernier où il était incarcéré pour des faits de vols.

Et il a récidivé dans la nuit de samedi 21 au dimanche 22 août à Paris avec un complice.

Vers minuit, les deux comparses erraient place du Trocadéro à la recherche d’une proie lorsqu’ils ont repéré un aveugle portant des lunettes et une canne blanche.

Le jeune homme de 21 ans lui a asséné un violent coup de poing au visage avant de lui arracher son téléphone des mains.

Ce que ne sait pas les deux agresseurs, c’est que des policiers en civil avaient repéré leur manège depuis longtemps.

Le suspect a été interpellé en flagrant délit. Son complice a réussi à échapper aux forces de l’ordre.

Placé en garde à vue, le suspect a nié les faits. «J’étais avec ma copine et j’avais bu. Je suis passé devant cet homme et pour rigoler je lui ai arraché son téléphone mais je lui ai rendu et je ne l’ai pas frappé».

Le tribunal n’a pas cru en sa version des faits et l’a condamné à un an de prison ferme. Il a été incarcéré de nouveau à la maison d’arrêt de la santé.