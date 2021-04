Pâques : le chanteur Justin Bieber américain fait craqur ses nombreux fans

À l’occasion des fêtes de Pâques, le célèbre chanteur Justin Bieber n’a pas manqué de surprendre ses fans.

Justin Bieber a enchaîné les surprises lors du week-end de Pâques. En effet, ce dernier a posté une série de photos sur son compte Instagram qui a littéralement fait fondre la toile.

On comprend très vite que le jeune homme a cherché les chocolats, entouré de ses proches. Ainsi, on le voit torse nu, dans un jardin, portant son regard sur un adorable bébé. Le bambin porte une jupe rose, des oreilles de lapin et brandit des œufs dans sa main.

En légende, Justin Bieber écrit : «Wow baby iris u are a doll» («Wow bébé Iris tu es une poupée», en français). Inutile de préciser que les abonnés ont réagi en masse.

En effet, la publication de Justin Bieber a atteint pas moins de 2 millions de mentions J’aime ainsi que de nombreux commentaires.

«Je n’arrive pas à attendre que tu sois papa. Tu seras le meilleur !», «Trop mignon !», «Ce bébé est chanceux !», «Les bébés aiment tonton JB», peut-on ainsi lire sous ce post.