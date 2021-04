Pâques : Kim Kardashian a misé sur une tenue ultra tendance qui risque de vous éblouir

Chaque jour, Kim Kardashian est au taquet sur ses réseaux sociaux. Dernièrement, elle a d’ailleurs célébré Pâques avec sa famille. Et pour se faire, l’influenceuse s’est aussi immortalisée avec un look qui pourrait bien vous inspirer.

Comme vous pouvez le voir, Kim Kardashian semble être au top de sa forme ! Pour le démontrer, elle a donc misé sur une tenue jaune flashy.

Son ensemble ultra moulant met aussi en valeur ses courbes de rêve. Malgré son divorce, la star continue d’arborer aux pieds des créations de Kanye West !

Encore un sans-faute pour l’influenceuse. Il faut dire qu’en matière de style, la jolie brune s’y connait. «Joyeuses Pâques tout le monde», a ainsi légendé Kim Kardashian sous sa publication. De plus, les compliments et likes ont fusés de tous les côtés.

«OMG. Quelle bombe», peut-on lire dans le fil des commentaires. Mais aussi : «Tellement belle my Queen». Et ce n’est pas tout ! Via sa story Instagram, la jolie brune a partagé quelques images des festivités avec sa famille.

Avec ses enfants, elle a bien évidemment participé à la traditionnelle chasse aux œufs. À en croire ses nombreuses vidéos, les autres membres du clan Kardashian-Jenner étaient aussi de la partie.

Ils ont pu déguster d’innombrables cakes, bonbons et chocolats. Au quotidien, Kim Kardashian adore passer des moments privilégiés avec ses proches. Et visiblement, la jeune femme a pu profiter des siens et les gâter pendant plusieurs jours. On adore !