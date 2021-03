Orlando Bloom : l’acteur est heureux de maitriser l’art de la discrétion à la perfection malgré sa notoriété

Après être devenu une célébrité planétaire grâce à des films comme «Le Seigneur des Anneaux» ou encore «Pirates des Caraïbes», Orlando Bloom est heureux d’avoir appris à se faire discret ces dernières années.

En interview avec The Big Issue, l’acteur anglais a effectivement admis qu’il maîtrisait désormais l’art d’éviter les projecteurs, expliquant :

«Si je devais préparer le jeune homme que j’étais autrefois à la célébrité, je lui dirais simplement qu’il ne faut pas prendre ce truc au sérieux. Il ne faut pas que ça t’empêche de vivre ta vie. Quand j’étais dans la vingtaine, il n’y avait pas Facebook ou Instagram mais il y avait quand même toute cette attention portée sur moi. Je suis devenu très doué pour me cacher car j’ai vraiment tout fait pour vivre ma vie sans être observé constamment.»

Quant au conseil qu’il donnerait à ceux qui viennent de se lancer dans son métier, Orlando a ajouté : «Appréciez cela et profitez-en, et gardez à l’esprit que ce qui est un scoop aujourd’hui ne le sera pas demain.»

Par ailleurs, l’acteur a récemment admis qu’il était autrefois «dégoûté» par son propre reflet après être devenu une star de cinéma.

Il a expliqué : «Il y a eu cette période folle. (…) Deux trilogies et Ridley Scott, Cameron Crowe… c’était énorme. J’en avais presque marre de me voir à l’écran. Avec toute la publicité qui entourait ces films, il était inévitable que je sois épuisé, et le public aussi.»

Orlando se fait assez discret au cinéma ces derniers temps mais a quand même rencontré un vif succès dans la série ‘Carnival Row’ sur Amazon Prime VIdeo.