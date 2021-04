Océane El Himer : elle s’est affichée vraiment ultra sexy avec un grand décolleté à Paris !

Très active sur les réseaux sociaux, Océane El Himer partage très souvent des clichés d’elle. Et le moins que l’on puisse dire c’est qu’elle ne manque jamais une occasion de faire sensation, notamment à Paris.

En cette fin de semaine, Océane El Himer a posté une nouvelle photo qui a clairement fait monter la température. Ce vendredi 2 avril, elle a partagé un cliché où elle s’est affichée plus sexy que jamais.

Océane El Himer a pris la pose sur les balcons de Paris. Elle a pris la pose ultra sensuelle vêtue d’un soutien gorge qui a mis en valeur sa poitrine. Pour compléter sa petite tenue, elle a aussi choisi un pantalon noir.

En légende de sa photo Instagram, la jeune femme a écrit : «I will always be naked for you, Paris …» à traduire par «Je me mettrai toujours nue pour toi, Paris». Elle a clairement fait l’unanimité auprès de ses fans.

Avec son cliché, elle a d’ailleurs récolté plus de 62 000 «j’aime» en seulement quelques heures de la part de ses abonnés. Dans les commentaires, ces derniers n’ont pas hésité à lui laisser d’adorables messages.

Ils ont confié à Océane El Himer : «Comment ont m’explique qu’elle sois aussi magnifique ?», «Magnifique.», «Tu es vraiment canon Océane.», «Très jolie !», «Trop belle.» mais aussi «C’est pas une beauté c’est une BEAUTÉ«.

D’autres ont en revanche critiqué Océane El Himer. Certains l’accusent d’avoir trop de makeup. Ils ont balancé : «Trop de make up, beaucoup plus belle au naturel.» mais aussi «Retouche photo + trop de make up + chirurgie».

En revanche, Océane El Himer a décidé de ne pas répondre à ces attaques. Il faut dire qu’elle a déjà assez de soucis avec sa soeur jumelle. Pour rappel, les deux sont vraiment en guerre depuis la fin du tournage des Marseillais à Dubaï.

Elle ne s’adressent plus du tout la parole. Sur les réseaux sociaux, Marine avait d’ailleurs pris la parole au sujet de leur dispute. Et le moins que l’on puisse dire c’est qu’elle avait l’air très touché par leur éloignement.

Elle a confié : «C’est vrai que depuis que je suis rentrée du tournage, je ne lui adresse plus du tout la parole. (…) Comme à dit Océane El Himer, lavez son linge sale en public, ce n’est pas trop mon délire».

La soeur d’Océane El Himer a aussi ajouté : «Je suis très dure et quand je suis déçue, on a du mal à regagner ma confiance. À l’heure actuelle, le gros problème, c’est triste à dire mais c’est que je n’ai plus du tout confiance en Océane«.

Marine a aussi révélé : «Je n’arrive plus à me confier à elle, à lui dire des secrets… C’est ce qui me manque et qui est le plus dur pour moi (…)». Reste à savoir si elles vont se réconcilier !