Occitanie : un nouveau-né atteint du Covid-19 est mort

Une enquête pour meurtre a été ouverte après la mort d’un homme samedi soir dans son appartement à Rennes et un second homme, présent sur les lieux et blessé, a été placé en garde à vue, a indiqué le parquet de Rennes à l’AFP dimanche.

Les faits se sont déroulés dans un appartement situé rue de la Volga dans le quartier du Blosne, au sud de la ville. La victime, née en 1975, «semble avoir succombé aux coups portés pendant une bagarre survenue chez lui» en début de soirée, a indiqué le procureur de la République adjoint de Rennes, Sébastien Farges, confirmant des informations de Ouest-France.

Un autre homme, blessé et présent dans l’appartement lors de l’intervention des secours, a été soigné à l’hôpital puis «placé en garde à vue». «Très alcoolisé, il est le principal suspect» et avait passé la soirée avec la victime, a précisé le parquet.

L’enquête, confiée à la police judiciaire, devra établir les causes de la mort qui «ne sont pas précisément connues» à ce jour. L’autopsie du corps aura lieu lundi, précise le parquet.

