Nigeria : «Mon ex-femme est mariée et a un enfant», le chanteur Don Jazzy

Peu de temps après le beatmaker nigérian populaire, Don Jazzy, a révélé qu’il y a 18 ans, il a épousé la mannequin et écrivain américaine Michelle, mais a divorcé après deux ans, les Nigérians ont envahi son Twitter pour demander plus de détails.

De plus, certains fans du producteur de musique sont allés sur la page de Michelle pour la prier de reprendre le directeur de la musique ace.

Réagissant à un tweet de @OmoGbajaBiamila qui disait: «Don Jazzy a-t-il demandé aux Nigérians de l’aider à supplier son ex-femme de revenir? Abi iru awon amunibuni wo leleyi?», Don Jazzy a révélé que cette ex-femme est mariée et a un enfant. Le producteur de musique a répondu: «Lol quelqu’un qui est maintenant marié à nouveau avec un enfant sef.»

Un coup d’œil sur la page Instagram de son ex-femme révèle qu’elle a depuis évolué dans sa vie car elle a un jeune fils qu’elle a célébré il y a quelques années.

Prenant à sa page Instagram, la mère en pointillés a partagé une photo de son fils dans un costume de spiderman et a écrit: «Mon petit surhomme (dans une tenue de spiderman) l’aime à mort. Cela fait maintenant quelques années mais quand même… je sais que s’il avait de vrais pouvoirs de super-héros, il me sauverait à chaque fois.

Depuis que Don Jazzy a annoncé la nouvelle de son mariage, il occupe la deuxième place sur Twitter avec plus de 14 000 tweets.

Annonçant la nouvelle à ses fans, le producteur de musique a écrit sur sa page Instagram vérifiée : «Pendant si longtemps, tout le monde me demande quand je me marie? Eh bien, la vérité, c’est il y a presque 18 ans, j’avais 20 ans et je me suis marié avec ma meilleure amie Michelle @yarnstaswitch et c’était magnifique.

«J’aimais l’amour et j’aimais le mariage. Michelle est tellement belle à l’intérieur et à l’extérieur avec un cœur si doux. Mais ensuite, étant si jeune et plein de rêves, je suis allé et tout gâché parce que je donnais tout mon temps à ma musique. La musique est devenue une priorité au lieu de ma famille.

«Nous avons divorcé quand j’avais 22 ans et ça m’a fait mal. Je suis toujours très amoureux de ma musique et je ne voudrais pas en épouser une autre et tout gâcher à nouveau. Alors, je prends mon temps. Pourquoi est-ce que je dis juste ça maintenant? J’aime vraiment garder mes relations privées. Passé ou présent. Mais je regardais l’interview de rebond avec Ebuka, qui ressemble presque à une interview révélatrice, et je me sentais mal de sauter cette énorme partie de ma vie. Alors oui, fais una no vex o.

De plus, certains Nigérians sur Twitter saluent les chanteurs populaires – D’banj et Wande Coal – pour avoir gardé le secret de Don Jazzy malgré le fait qu’ils se soient séparés. Alex Oluwatobi, via son pseudo @alexlobaloba, dans une série de tweet, a déclaré que les chanteurs sont mûrs pour avoir gardé le secret de Don Jazzy.

«Un grand respect pour les proches de Don Jazzy; ils savaient qu’il était une fois marié et le gardaient top secret. Plus grand respect à Dbanj & Wande Coal pour savoir tout cela et ne pas avoir craché de merde pendant la friction qui a conduit à la dissolution de Mohits il y a des années. C’est un niveau de maturité légendaire!

«Avant de tweeter ça, j’ai contacté un ami qui était autrefois avec Baseline records et un ami proche de DJ Big N; il a confirmé que même DJ Big N qui est venu après la dissolution de Mohits était au courant et l’a gardé top secret. Imaginez, DJ Big N qui est venu hier ó ..

«Même Solek, le gars pour lequel Jazzy jouait du piano à l’époque, le savait. Kas, JJC et tout le mouvement de la 419 escouade le savaient, mais ils n’ont pas craché de merde. Je doute que certains d’entre vous connaissent l’un des noms mentionnés ci-dessus», a-t-il tweeté.

«Dans tout ce qui s’est passé, Dbanj n’a jamais évoqué le mariage de Don Jazzy. Omo, est-ce que cette gentille amitié est toujours là? Roviel, via son pseudo @ObongRoviel, a interrogé.

Un autre utilisateur de Twitter, @Chydee, a simplement tweeté: «Nous avons tous besoin d’amis proches comme Don Jazzy, Banky W et les amis proches d’Adesua. Votre secret sera en sécurité avec eux, quoi qu’il arrive.»