Nigeria : «Mes enfants se taperont la poitrine avec fierté», Burna Boy

À peine une semaine après avoir remporté les Grammys Awards pour son cinquième album studio, «Twice As Tall», dans le meilleur album de musique mondiale, Burna Boy dit que ses enfants diront avec confiance au monde qu’il l’a fait tout seul.

«Mes enfants se taperont la poitrine avec fierté et diront que papa l’a fait tout seul, nous pouvons le faire nous-mêmes», dit-il.

Poursuivant, Burna Boy a indiqué : «Lorsque vous savez qui vous êtes, personne ne peut vous parler de vous. Connaissez-vous et ne vous opposez jamais à vous-même. Dieu n’est certainement pas un homme. Je n’oublierai jamais combien d’entre vous avez prié pour ne pas gagner. Visage avec des larmes de joie, roulant sur le sol en riant trop bête pour comprendre que tu gagnes aussi si je gagne. Pas de souci Ce n’est que le début. Dieu est Grand.»

Reconnaissant le soutien de ses fans et de son équipe, Burna Boy a également dit : «Que Dieu bénisse toutes et tous ceux qui m’ont soutenu de prêt comme de loin ! Continuons à écrire l’histoire ! Chaque personne qui a travaillé sur le projet, mon équipe incroyable qui travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et mes challengers ! Un grand amour pour toujours».