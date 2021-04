Nigeria : l’ex-femme de Don Jazzy réagit à la révélation du mariage

L’ex-femme de Don Jazzy, Michelle Jackson, a réagi à la nouvelle du mariage entre elle et le patron de Mavin Records, survenu il y a 18 ans.

Samedi, Don Jazzy a révélé qu’il s’était marié avec le mannequin et écrivain américain il y a 18 ans, mais avait divorcé deux ans plus tard. Il a expliqué qu’il avait divorcé parce qu’il faisait de la musique sa priorité.

Réagissant à la nouvelle du mariage, certains fans du producteur de musique se sont rendus sur la page de Michelle pour la supplier de reprendre le directeur de la musique ace.

«Et au reste de ma famille, merci de me garder sous votre aile et de m’aimer quand même. Passez un dimanche béni. One Love.»