Nigéria : «Je voulais être plus qu’une voix à la radio» avoue l’acteur Nedu

Le diffuseur, comédien et acteur, Chinedu Emmanuel, mieux connu sous le nom de Nedu, a déclaré qu’il s’était plongé dans la comédie des médias sociaux parce qu’il voulait être facilement reconnu.

Dans une interview avec Sunday Scoop, il a déclaré: «J’ai décidé de passer (à la comédie sur les réseaux sociaux) quand j’ai réalisé que les gens ne connaissaient pas mon visage. C’était juste ma voix qu’ils connaissaient. On n’est connu que dans l’état où sa station de radio a une couverture et j’avais besoin de plus que cela. C’est à ce moment-là que j’ai décidé que j’avais besoin que les gens connaissent le visage et leur fassent savoir que je pouvais faire plus que simplement être à la radio.

Lorsqu’on lui a demandé si la comédie sur les réseaux sociaux avait porté ses fruits pour lui, le comédien a déclaré qu’il s’y tenait parce que c’était lucratif.

Il a également déclaré que bien que beaucoup se soient plaints amèrement lors du verrouillage du COVID-19 en 2020, il n’avait pas lieu de se plaindre. Il a ajouté: «Le verrouillage du COVID-19 ne m’a pas affecté. Les gens voulaient faire plus de publicités, alors ils nous ont contactés pour tourner plus de publicités et de sketches sur les réseaux sociaux.»

Nedu a noté que le succès du personnage de «Sœur Nkechi» qu’il a créé l’a incité à faire plus. Il a dit: «J’ai commencé avec le personnage de ‘Sœur Nkechi’ qui a bien fonctionné. Quand j’ai vu que beaucoup de gens aimaient ça, j’ai réalisé que je devais faire quelque chose de différent parce que ça devenait trop. Je suis ensuite passé à «Officier Jato». J’essaie autant que possible de suivre le rythme et de m’améliorer de jour en jour.»

Aux portes que la comédie des médias sociaux s’est ouvertes pour lui, le diplômé de l’Université Madonna a déclaré: «Cela a ouvert beaucoup de portes et il est toujours en train de s’ouvrir. Je fais ça pour l’argent; pas seulement parce que j’aime ça.

La personnalité en ondes a également soutenu que le ciel était assez grand pour que tout le monde puisse voler. «Je ne suis pas différent. Je ne suis que moi et j’essaye de faire ce qu’il y a dans ma tête. Je ne vais pas dire que je suis meilleur que quiconque. Ils sont qui ils sont et je suis qui je suis. Le ciel est assez grand pour que chacun puisse faire ce qu’il a à faire», a-t-il déclaré.

Sur la question de savoir si les médias sociaux doivent être réglementés ou non, Nedu a déclaré: «Le gouvernement décide de ce qu’il veut faire. Je ne dirais pas qu’ils devraient le réglementer (médias sociaux) ou non. Ils devraient faire ce qu’ils pensent être juste. Mais s’ils doivent le réglementer, ils doivent énoncer les termes et conditions sur des questions telles que les fausses nouvelles et l’intimidation. C’est la seule raison pour laquelle je pense que cela devrait être réglementé.