Nigéria : «Je me suis marié à 20 ans, divorcé à 22 ans», Don Jazzy

Le beatmaker populaire, Don Jazzy, a révélé qu’il s’était marié il y a 18 ans à un mannequin et écrivain américain, Michelle, mais qu’il avait divorcé deux ans plus tard.

Le patron de Mavin a publié sa photo de mariage, qui montrait le couple dans une étreinte chaleureuse sur son compte Instagram vérifié et expliquait qu’il avait divorcé parce qu’il faisait de la musique sa priorité.

Il a écrit: «Pendant si longtemps, tout le monde ne cesse de me demander quand est-ce que je me marie? Eh bien, la vérité, c’est il y a presque 18 ans, j’avais 20 ans et je me suis marié avec ma meilleure amie Michelle @yarnstaswitch et c’était magnifique. J’aimais l’amour et j’aimais le mariage. Michelle est tellement belle à l’intérieur et à l’extérieur avec un cœur si doux. Mais ensuite, étant si jeune et plein de rêves, je suis allé et tout gâché parce que je donnais tout mon temps à ma musique.

«La musique est devenue une priorité au lieu de ma famille. Nous avons divorcé quand j’avais 22 ans et ça m’a fait mal. Je suis toujours très amoureux de ma musique et je ne voudrais pas en épouser une autre et tout gâcher à nouveau. Alors, je prends mon temps.

«Pourquoi est-ce que je dis ça maintenant? J’aime vraiment garder mes relations privées, en fait; passé ou présent. Mais je regardais l’interview de rebond avec Ebuka, qui ressemble presque à une interview révélatrice, et je me sentais mal de sauter cette énorme partie de ma vie. Alors oui, fais una no vex o. (sic)