Nice : une mère de trois enfants sauvagement agressée au couteau par son ex-compagnon

Un sang-froid stupéfiant. Après avoir vu leur père être abattu devant leurs yeux en voiture sur l’autoroute, deux jeunes enfants ont pris le volant vendredi soir à Houston (Texas) pour mettre le véhicule en sécurité et chercher ensuite de l’aide.

Alors qu’il roulait au volant de sa Toyota, le conducteur, âgé de 29 ans, a été touché par balle un peu avant 23h heure locale, relate CNN.

Ses deux fils, âgés de 8 et 6 ans, ont ainsi vu leur père s’affaisser sur son siège. Ils ont par la suite expliqué à la police avoir cru que la voiture avait heurté une pierre.

Ils n’ont pas paniqué et ont pris le contrôle de l’automobile. Ils sont sortis de l’autoroute et ont conduit environ 1,5 km jusqu’au parking d’un centre commercial, où ils se sont arrêtés et ont cherché de l’aide.

Ni suspect ni mobile

Ils ont trouvé une femme sortant d’un restaurant, qui a contacté les secours. Arrivée sur les lieux, la police n’a pu que constater la mort du conducteur, tué d’une balle dans la tête. Ses deux enfants sont, par miracle, sains et saufs.

Une enquête a été ouverte. Pour l’heure, aucun suspect n’a été identifié, ni aucun mobile établi pour ce meurtre.

«Nous ne savons pas s’il s’agissait d’un ciblage ou bien d’un acte de rage au volant», a indiqué un porte-parole de la police de Houston à CNN.

Le maire de la cité texane, Sylvester Turner, a annoncé dimanche sur Twitter une récompense de 10.000 dollars (8.500 euros) pour quiconque fournirait des informations permettant de mettre la main sur le tireur.