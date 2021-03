Ni le Real Madrid ni Séville : Sergio Ramos a avoué quel club il soutient et a choqué tout le monde

La super star espagnole a fait une confession surprenante en disant quelle équipe il soutient.

Sergio Ramos a eu une conversation de plus d’une heure avec Ibai Llanos dans son célèbre «Chatting Quietly» les jeudis, dans une rencontre plus détendue et détendue avec l’un des communicateurs du moment et dans un format qui est déjà devenu une référence dans le monde des «streamers» du monde.

Ramos a fait toutes sortes d’aveux. Il a clairement indiqué que sa signature pour Barcelone était impossible mais qu’il recevrait Messi à bras ouverts. Il a également eu le temps de commenter le football argentin et a choisi entre River et Boca:

«Je reste avec Boca pour Maradona, je l’aime plus. Aussi La Bombonera, le football de Riquelme», a-t-il déclaré. De plus, j’ai déclaré qu’il se sentait identifié avec le caractère des footballeurs argentins: «Le football argentin génère de la sympathie. On m’a dit que j’avais beaucoup de similitudes avec le joueur argentin.»

Quant à ses affrontements avec Leo Messi, Ramos a ouvert la porte au Real Madrid: «Nous l’avons subi dans les meilleures années de sa carrière et tant que vous ne l’avez pas devant vous ce serait une joie. Je le ferais. réparer ma maison si nécessaire s’il décide de venir dans laquelle il trouve quelque chose».

Il a également évoqué le départ de Cristiano Ronaldo du Real Madrid. «Cris a perdu et Madrid a perdu. Je ne l’aurais pas laissé sortir car il est l’un des meilleurs et nous aurait rapproché de la victoire. Ce sont des relations qui doivent être pour la vie, ça doit être une fusion d’équipe.»

Et finalement, Ramos a choisi entre Haaland ou Mbappé comme signature pour l’équipe blanche. Qui choisiriez-vous? «J’aimerais qu’ils viennent tous les deux, mais s’ils en venaient un aujourd’hui, il serait plus facile de signer Haaland … Avec Mbappé, la situation économique est plus compliquée», a-t-il déclaré.