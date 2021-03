Ni Erling Haaland ni Kylian Mbappé : l’attaquant du Real Madrid cherche

Merengue cherche un attaquant vedette sur le prochain marché des transferts.

Zinedine Zidane sait que si le Real Madrid veut continuer à être une équipe compétitive, non seulement en Espagne mais aussi dans toute l’Europe, il doit renforcer son avance.

En ce sens, le retour de Cristiano Ronaldo après trois ans à la Juventus ne serait pas le seul ajout brillant. C’est que Florentino Pérez tentera de recruter un autre joueur vedette à ce poste qui n’est ni Erling Haaland ni Kylian Mbappé.

Selon ce qui a été rapporté par le journal britannique Telegraph, le club de la capitale espagnole a comme l’un de ses principaux objectifs sur le marché des transferts suivant Romelu Lukaku, l’une des grandes stars de l’Inter Milan dans son effectif.

Bien sûr, ce ne sera pas la seule équipe qui s’intéresse au Belge, puisque Chelsea et Barcelone font également partie des candidats pour avoir ses services, sans oublier que l’Inter tentera de le retenir.

Quoi qu’il en soit, Mbappé et Haaland continuent d’être les grandes cibles des meringues de cet été. Une ou les deux, cette dernière opération qui semble certainement difficile, voire impossible.

Le Français doit prendre une décision sous peu: le PSG veut le renouveler et lui a déjà présenté diverses offres mais l’attaquant n’a pas seulement pris sa décision. Il met fin à son contrat en 2022 et sa vente pourrait être précipitée cet été si le club ne parvient finalement pas à le ligoter.

En ce sens, le journal français Le Parisien rappelle ce dimanche que le joueur a choisi de renoncer aux Jeux de Tokyo pour une double raison: la première, pour reprendre des forces après une saison pleine d’engagements et au terme de laquelle la Coupe d’Europe de Les nations seront jouées. Et le second, pour avoir le temps nécessaire pour prendre une décision sur son avenir sportif.