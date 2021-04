Neymar : l’énorme geste de l’attaquant brésilien pour son «Institut Neymar Jr»

Comptant 142 employés, l’«Institut Neymar Jr», est fermé depuis maintenant plus d’un an en raison de la crise sanitaire. Le joueur du PSG paye alors depuis mars dernier chaque mois le salaire de tous ses employés en inactivité forcée.

Chaque mois, Neymar et sa famille déboursent 90.000 euros pour payer tous les salaires. Un joli geste qui sera prolongé jusqu’à la fin de la crise sanitaire.

«Ma famille et moi maintenons l’ensemble de la structure, avec 142 employés, qui reçoivent leurs salaires et leurs avantages sociaux dans leur intégralité. Nous l’avons fait avec nos propres ressources. Les emplois et les salaires des personnes qui travaillent dans l’institut en sont assurés, quelle que soit la durée de la pandémie», a expliqué le père de Neymar sur UOL Esporte.

Comme quoi, malgré les critiques autour de son comportement d’enfant gâté, Neymar n’oublie pas d’utiliser une partie de son salaire pour la bonne cause.

L’«Institut Neymar Jr», mis en place en 2014, est un centre éducatif et sportif situé à Praia Grande et venant en aide aux jeunes les plus démunis en favorisant leur insertion sociale.