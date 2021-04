Neymar : l’attaquant du Paris Saint Germain a contacté le club où il veut jouer

Le Brésilien est toujours dans l’actualité pour ses actions, sur et en dehors du terrain de jeu. Neymar est toujours d’actualité. Autant pour ce qu’il fait sur le terrain, ainsi que pour ce qu’il fait en dehors des stades.

Ce samedi, le Brésilien a été expulsé lors de la défaite du PSG contre Lille, ce qui signifiait perdre la tête du classement de la Ligue 1. Mais ce n’est pas tout, puisque l’on savait aussi qu’il avait appelé les autorités d’un club important pour vous proposer ses services.

Tel que publié ce samedi par le journal Ara, Neymar a de nouveau frappé à la porte du Barça. Comme chaque année, en revanche. Le Brésilien, qui met fin à son contrat en 2022, aurait toujours paralysé son renouvellement selon Ara et se serait offert au club du Barça.

Il y a quelques dates à peine, André Cury, l’un de ses hommes de confiance, avait déjà déclaré que les paroles du Brésilien seraient tenues et que Neymar et Lionel Messi joueraient ensemble la saison prochaine … mais au Barça.

Joan Laporta ne l’a jamais exclue pendant la campagne électorale. Il faut également rappeler que Pini Zahavi, le représentant qui a pris le commandement des opérations pour le conduire à Paris à l’été 2017, a rencontré Joan Laporta le 3 mars signature de David Alaba, également représenté par l’agent.

Mais le nom de Neymar aurait toujours pu apparaître. Selon Ara, le Brésilien a arrêté sa prolongation de contrat et rêve de jouer à nouveau avec Messi , même si c’est lui qui a décidé de quitter le Barça.

Laporta teste le marché ces semaines-ci. Il est actif. Après sa rencontre avec Alf-Inge Haaland , le père d’Erling, et Mino Raiola, le Jeudi Saint, cette information sur Neymar apparaît.

Ceci, plus la possibilité ouverte d’incorporer Depay et Agüero. Kun et Neymar, d’ailleurs, amis proches de Messi, qui négocie également sa continuité avec le Barça.