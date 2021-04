Neymar : l’attaquant brésilien a révélé ce qu’il voulait faire à sa retraite

«C’est l’une des choses que j’aime le plus faire». Neymar s’est montré à plusieurs reprises en jouant à des tournois de poker dans son rôle d’ambassadeur d’une société de parrainage, mais les déclarations qu’il a publiées ces dernières heures vont encore plus loin dans ce sens: il a assuré qu’il avait l’intention de devenir un joueur professionnel une fois qu’il quittera le football.

Le Brésilien a accordé une interview au média français CNews dans laquelle il parlait spécifiquement de son lien avec le poker et évitait la question de sa négociation avec le Paris Saint Germain pour prolonger son contrat, au-delà du fait que dans les dernières heures les données de celui-ci le club a l’intention de le signer jusqu’en 2027 alors qu’il a déjà 35 ans.

Ney a reconnu qu’il est «vrai» qu’il veut devenir un joueur de poker professionnel quand il quitte les courts et a expliqué: «Je me sens très à l’aise et je pense qu’après avoir joué au football je pourrai faire des tournois, voyager pour jouer des tournois dans lesquels J’ai toujours voulu participer et ce à quoi je ne pouvais pas faire pour mon emploi du temps et ma carrière. Alors quand j’aurai fini ma carrière de footballeur, c’est une des choses que je vais faire, voyager pour jouer ce genre de tournois».

L’attaquant de 29 ans a expliqué qu’il avait commencé comme joueur de poker lors de la concentration de la Coupe du monde 2014 qui s’est déroulée dans son pays:

«De nombreux coéquipiers ont joué et j’ai fini par apprendre d’eux. J’ai regardé de l’extérieur puis je me suis intéressé au jeu. J’ai trouvé que la façon dont ils jouaient était géniale et j’ai fini par tomber amoureuse.»

Pendant ses jours à Barcelone, il a partagé de nombreux matchs avec Gerard Piqué et actuellement à Paris ses complices sont Keylor Navas et l’Argentin Leandro Paredes :

«C’est une façon d’unir le groupe, de passer plus de temps ensemble. Et aussi pour apprendre le jeu, pour savoir qui est celui qui ment le plus». Sa fascination pour cette discipline a atteint un tel point qu’il a baptisé son chien du nom de poker.