Natalia Bryant révèle l’importante leçon que maman Vanessa Bryant lui a enseignée

Natalia, la fille de feu Kobe Bryant, a parlé de ce qu’elle avait appris de sa maman inspirante Vanessa, tout en faisant équipe avec elle pour une publicité de bijoux de luxe.

Vanessa Bryant est le plus grand modèle de sa fille de 18 ans, Natalia Bryant ! Le superbe duo mère-fille est apparu dans une nouvelle vidéo de campagne époustouflante pour BVLGARI avant la fête des mères, et ils ont parlé de leur lien exceptionnellement rare.

Tournée à Beachwood Canyon, la vidéo montrait la nouvelle étudiante Natalia Bryant, se blottissant contre sa magnifique maman tout en portant des bijoux incroyables. La fière maman Vanessa a ensuite ajouté qu’elle «admirait» sa fille aînée.

«Les gens peuvent ne pas se souvenir de ce que vous avez dit ou de ce que vous avez fait, mais ils se souviendront de ce que vous leur avez fait ressentir. C’est la leçon que j’ai portée tout au long de ma vie», a déclaré Natalia Bryant, faisant référence aux choses qu’elle a apprises de sa mère.

«Vous êtes la personne la plus forte que j’aie jamais connue. Nous nous connectons à un tout autre niveau et j’ai l’impression que c’est rare pour une mère et une fille. La façon dont vous menez la vie et la façon dont vous recherchez toujours le côté positif dans n’importe quelle situation… vous m’avez appris cela et je le porte toujours avec moi.»