Nabilla : vivement critiquée après être apparue avec un verre de vin à la main, elle répond

Le ramadan vient de commencer et Nabilla a été vivement critiquée par les internautes après être apparue un verre à la main sur Instagram.

Un grand nombre de ses abonnés ont trouvé cela inapproprié et le lui ont fait savoir, toutefois la principale intéressée a tenu à mettre les choses au clair. Sur Twitter, elle a insisté sur le fait qu’elle respecte «toutes les religions du monde» mais aussi «la liberté de tous».

L’année dernière, Nabilla avait déjà été la cible de critiques à propos du ramadan, un sujet sur lequel elle s’était expliquée sans hésitation. «Pour répondre à vos questions, parce que chaque année c’est pareil !» avait-elle lancé sur ses réseaux sociaux.

«Pendant le Ramadan on me bombarde de questions pour savoir si je le fais ou non. Non, je ne fais pas le Ramadan ! Oui je le faisais avant. C’est un choix qui est personnel. Je pense que c’est des questions qui sont vraiment personnelles. Tout ce qui concerne les religions et tout ça. Oui mon frère fait le Ramadan, il a commencé très jeune à le faire. Donc il le fait actuellement. Oui mon papa fait le Ramadan, mon papa est musulman, mon frère est musulman. Moi, ça ne vous regarde pas ! Voilà. Je vais vous dire encore mieux, même si je le ferais , je ne vous le dirais pas. Les religions, c’est un choix qui est vraiment personnel. Et quand on fait le Ramadan on le fait pour soi pas pour les autres.»