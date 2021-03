Nabilla : la star française.a fait quelques confidences sur l’éducation de son fils!

Nabilla a fait des confidences sur sa vie de famille via Instagram. En effet, la bombe a pris une décision radicale pour élever son petit Milann.

Hier, la top a fait quelques confidences au sujet de l’éducation de son fils. Elle a ainsi expliqué que Milann dort seul dans sa chambre depuis ses 5 mois.

Nabilla est consciente que de nombreuses mamans ne partagent pas son point de vue. Et pourtant, la jeune femme ne regrette absolument pas sa décision !

L’ancienne de candidate de télé réalité a d’ailleurs expliqué sa vision des choses pendant de longues minutes sur Instagram. Et selon elle, l’intimité de son couple reste primordiale même avec l’arrivée de son bébé !

Nabilla a expliqué à ses abonnés : «chacun fait ce qu’il veut. (…) nous on pense que c’est mieux pour lui qu’il ait sa propre chambre». «C’est bien pour moi, pour ma famille, pour mon couple, etc. Déjà question d’intimité ! C’est bien aussi si l’enfant il a son espace le soir».

Nabilla et Thomas Vergara veulent donc profiter de leurs rares moments à deux le soir ! Mais ce n’est pas tout ! Les jeunes parents veulent aussi permettre à Milann d’avoir son espace à lui ! «Il faut que l’enfant apprenne que c’est sa chambre.»

Le couple a donc trouvé un très bon compromis pour garder un équilibre dans leur vie de famille. Ils ont d’ailleurs aménagé une vraie chambre de roi à leur fils !

Comme quoi, Nabilla s’en sort à merveille avec son petit garçon ! Et cette dernière n’a besoin de dormir avec lui pour partager de jolis moments de complicité !

La star affiche souvent son bonheur sur les réseaux sociaux ! Et sa complicité avec Milann crève l’écran ! Le duo est d’ailleurs devenu incontournable sur les réseaux sociaux. Et les internautes ne peuvent plus se passer de la petite famille Vergara !

Pas de doute, Nabilla n’a donc pas fini de nous faire rêver avec sa nouvelle vie de jeune maman. La top attendrait d’ailleurs son deuxième enfant selon de nombreuses rumeurs. Affaire à suivre !