Nabilla : la belle s’affiche classe dans sa superbe Lamborghini avec Thomas !

Depuis quelques jours déjà, Nabilla se fait de plus en plus discrète sur les réseaux sociaux. Et le moins que l’on puisse dire c’est que ses fans ressentent son absence. La chérie de Thomas Vergara a décidé de prendre du temps pour elle.

Sur les réseaux sociaux, Nabilla a expliqué : «C’est juste que je prends du recul. Je pense que vous l’avez remarqué (…) Et là ça va faire 10 ans que je fais tout ça et que je suis dans la lumière, que je fais mon chemin».

Nabilla a aussi avoué : «J’arrive dans une période où j’ai besoin de penser à moi et ma famille». Malgré tout, elle n’a pas totalement disparu des réseaux sociaux. Et ce, pour le plus grand bonheur de ses fans.

Il faut dire que certains s’inquiétaient de ne plus voir la jeune femme sur la Toile. Si elle se fait plus discrète, elle n’a pas totalement disparu. C’est en tout cas ce qu’elle a prouvé en ce début de semaine, par exemple.

Ce mardi 6 avril, la jeune femme a posté une nouvelle photo en Story de son compte Instagram. Elle s’est affichée plus heureuse que jamais avec son joli sourire. Mais ce n’est pas tout. Elle a montré qu’elle était à bord de sa Lamborghini avec Thomas Vergara. Il y a quelques jours, Nabilla avait confié qu’elle était sur le point de s’acheter une toute nouvelle voiture de luxe. C’est donc pour une Lamborghini qu’elle a craquée.

En ce moment, Nabilla semble avoir de nombreux projets. Et le moins que l’on puisse dire c’est que ses fans ont vraiment hâte d’en savoir plus. Ces derniers se demandent toujours où elle va vivre. Il y a quelques jours, Nabilla avait annoncé : «Les amis, j’ai une annonce à vous faire. Je ne vous l’ai pas dit parce que j’attendais un petit peu que ce soit vraiment sûr, sûr, sûr. Là on part déménager aux États-Unis«.

Elle avait aussi avoué : «Toute ma petite famille et moi-même nous allons déménager aux États Unis. On quitte tout, on en a vraiment ras le bol de Dubaï. Ça nous soûle. Ça nous sort par les yeux. Du coup terminé. On se casse».

Mais il semblerait que Nabilla ait fait un poisson d’avril à ses fans. La raison ? Elle a révélé il y a quelques jours que sa maman avait emménagé à Dubaï. Elle a décidé de se rapprocher de sa fille pour travailler avec elle.

Mais ce n’est pas tout. La candidate de télé réalité a aussi confié qu’elle en avait marre de ne pas être chez elle. La maman de Milann a vraiment hâte que les travaux de sa maison à Dubaï se termine. D’après les infos de Nabilla, il semblerait donc qu’elle reste à Dubaï avec Thomas Vergara et Milann !

Avec MCETV