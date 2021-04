Nabilla et Thomas Vergara s’affichent très complices sur Instagram !

Entre Nabilla et son chéri Thomas Vergara, c’est l’amour fou. Les deux stars de la télé-réalité prennent la pose sur Instagram et affiche alors leur amour aux yeux de tous.

Depuis plusieurs années maintenant, Nabilla partage donc la vie du beau Thomas Vergara. Les deux vedettes du petit écran s’aiment plus que tout !

Ils partagent absolument tout ensemble et comptent bien vieillir l’un à côté de l’autre. Rien ne semble pouvoir chambouler leur amour si solide.

Malgré les nombreuses épreuves qu’ils ont traversées, les anciens candidats de télé-réalité se soutiennent et avancent dans la même direction. On adore !

Le 11 octobre 2019, ils ont alors donné naissance à leur tout premier enfant, le petit Milann. Ce dernier grandit au cœur d’une famille aimante, dévouée et attentionnée.

Nabilla et son compagnon lui offrent une vie de rêve et le recouvrent d’amour au quotidien. Ils partagent d’ailleurs très souvent leurs petits moments de complicité sur les réseaux sociaux. Et les internautes s’en réjouissent ! Ils veulent tout savoir de la vie pour le moins animée de leurs idoles. Avec eux, ils n’ont jamais vraiment le temps de s’ennuyer.

Jeudi 8 avril 2021, la jeune femme de 29 ans a donc partagé une toute nouvelle photo sur Instagram. Elle prend ainsi la pose aux côtés de Thomas Vergara et lui déclare alors sa flamme. Très active sur les réseaux sociaux, Nabilla alimente chaque jour ses différents comptes de contenu exclusif. De quoi faire le bonheur de ses nombreux fans.

Ces derniers suivent ainsi l’activité de leur idole avec la plus grande des attentions, en quête de nouvelles pépites. Et pour le coup, il y en a beaucoup ! Entre les sublimes photos de ses shootings, les conseils mode et beauté, les petits moments avec ses proches et les annonces inédites, il y a de quoi faire.

De ce fait, la très célèbre blogueuse cumule plus de 6 millions d’abonnés sur Instagram, la vitrine de ses plus beaux clichés. Oui, vous avez bel et bien entendu. À seulement 29 ans, elle apparaît alors comme la personnalité française la plus populaire, influente et inspirante sur la fameuse plateforme. Rien que ça !

Et pour le plus grand bonheur de tout ce beau monde, elle vient tout juste de partager une nouvelle photo. Nabilla apparaît donc au restaurant, aux côtés de son chéri Thomas Vergara. Elle fixe l’objectif tandis que son compagnon la dévore du regard. Cela ne fait aucun doute, ils s’aiment plus que tout ! «L’amour de moi» peut-on ainsi lire en légende du post, avec un émoji cœur rouge.

On vous laisse admirer le cliché de la star !

Avec MCETV