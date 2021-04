Millie Bobby Brown : elle s’est affichée classe pour sa collab avec Vogue

Millie Bobby Brown connaît un énorme succès depuis ses débuts dans Stranger Things. La jeune actrice a dévoilé sa seconde collaboration avec Vogue et s’affiche plus classe que jamais.

Millie Bobby Brown n’a que 17 ans, mais a tout l’air d’une grande. La star de Stranger Things devient une icône de la mode et de la beauté et travaille avec de grandes marques comme Pandora, Converse ou encore Vogue. D’ailleurs, la jeune femme a eu la chance de faire une seconde collaboration pour des lunettes Vogue.

Pour ce début de printemps, l’actrice a dévoilé sa seconde collab avec Vogue. Elle met en avant plusieurs lunettes que ce soit des lunettes de soleil ou des lunettes de vue. Elle a officialisé sa nouvelle collaboration sur Instagram en dévoilant plusieurs beaux clichés d’elle. On la retrouve ainsi dans une belle robe fleuri.

Sur le réseau social, Millie Bobby Brown s’affiche méconnaissance dans une robe classe. Le vêtement est quelque peu moulant et lui va à merveille. Puis, la jeune femme s’affiche avec des lunettes de soleil, qu’elle a imaginé et créé spécialement pour ses fans. Elle a donc beaucoup de prestance et a enflammé la toile.

«Tu es ravissante«, a écrit un fan sur Instagram. «Tellement fier de toi«, a dit un autre abonné. Ses fans vont bientôt pouvoir se jeter sur ses nouvelles lunettes. En tout cas, Millie s’est donnée beaucoup de mal pour donner vie à sa collab. «Chaque style que vous voyez s’inspire d’une ville«, a-t-elle dit. De quoi séduire tout le monde !