Millie Bobby Brown : elle partage une nouvelle vidéo où elle a défié ses fans avec un challenge !

Le 2 avril dernier, Millie Bobby Brown a annoncé une très grande nouvelle à ses fans sur Instagram. Elle a confié qu’elle avait collaboré avec Vogue Eye Wear. En cette fin de semaine, elle a d’ailleurs lancé un nouveau défi à ses abonnés.

Ce vendredi 23 avril, elle a aussi partagé une nouvelle vidéo en Story de son compte Instagram. Elle a eu la bonne idée de lancer un tout nouveau défi à ses abonnés. Une chose est sûre, ces derniers vont se prêter au jeu.

Dans un 1er temps, elle a montré à ses fans qu’elle pouvait changer de lunettes de façon instantanée grâce à son filtre. Par la suite, la jeune femme a demandé à ses abonnés de faire de même.

Il y a quelques mois, Millie Bobby Brown avait aussi annoncé une très grande nouvelle à ses fans. Elle avait confié qu’elle avait collaboré avec la marque Converse.

Millie Bobby Brown avait aussi expliqué : «Ma troisième collection avec Converse est arrivée ! Soyez créatif avec moi et All Star. Pauline, qui partage ma vision d’un monde plus positif et plus accueillant».

Millie Bobby Brown avait aussi écrit : «Vous n’avez pas à colorier l’intérieur des lignes. Vous n’avez pas besoin d’être parfait. Vous devez juste être VOUS ! Personnalisez votre paire maintenant sur Converse».

Avec son cliché, l’actrice de Stranger Things avait d’ailleurs récolté plus de 4 millions de «j’aime». Une chose est sûre, ce projet a vraiment fait l’unanimité auprès de ses fans. Ces derniers se posent d’ailleurs des questions.

Plusieurs se demandent ce que Millie Bobby Brown va bien pouvoir prévoir comme futurs projets. Il faut dire qu’elle reste aussi discrète sur le sujet. D’autres s’interrogent sur sa vie dans le cinéma.

Les fans ont hâte de retrouver la comédienne dans une nouvelle série ou un nouveau film. Pour rappel, elle a tourné dans le film King vs Godzilla. Ce dernier est d’ailleurs sorti il y a quelques semaines seulement.

Il faudra faire preuve de patience avant d’en savoir plus au sujet des futurs projets de Millie Bobby Brown. Cette dernière pourra bien réserver de grandes surprises pour la suite. Affaire à suivre donc !