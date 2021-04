Millie Bobby Brown adorable en robe à fleurs pour Florence by Mills !

Millie Bobby Brown a sorti le grand jeu pour la promo de ses nouveaux produits Florence By Mills. En effet, la star se dévoile dans un nouveau shooting qui sent bon le printemps.

Millie Bobby Brown est une véritable touche à tout ! En effet, la jeune fille de 17 ans adore se lancer de nouveaux défis. Et elle ne se contente pas uniquement de sa carrière de comédienne pour briller !

La jolie blonde a fait beaucoup de chemin depuis ses débuts au cinéma. Aujourd’hui, la star de Stranger Things est à la tête d’un énorme empire malgré son jeune âge.

Il y a un an, Millie Bobby Brown a décidé de profiter de son succès pour réaliser l’un de ses rêves d’enfant. La It Girl a ainsi créé sa propre marque de soin «Florence By Mills».

L’adolescente a imaginé de nombreux produits de beauté pour aider ses jeunes fans à prendre soin de leur peau ! Et très vite, ses cosmétiques sont alors devenus incontournables dans le monde entier. Incroyable !

Aujourd’hui encore, Millie Bobby Brown se donne à fond pour surprendre son public avec Florence by Mills. La top redouble de créativité pour sortir de nouvelles gammes au fil des saisons.

Hier, la top a d’ailleurs dévoilé sa nouvelle collection de printemps avec un shooting haut en couleur ! Millie Bobby Brown a annoncé la bonne nouvelle à ses fans sur Instagram. Sa nouvelle collection de printemps est enfin disponible en ligne !

La jeune fille de 17 ans a décidé de miser sur les bienfaits des fruits de saison pour ses nouveaux soins de beauté. Elle explique alors : «La nouvelle collection Florence by Mills est dispo ! Avec 3 produits infusés aux fruits pour faire briller votre routine!».

Une fois n’est pas coutume, la star de Stanger Things a imaginé une superbe mise en scène pour promouvoir sa nouvelle gamme ! En effet, la star a organisé un joli shooting au milieu de la nature. Elle s’affiche en plein pique-nique avec une tenue ultra girly.

Millie Bobby Brown porte une jolie robe à fleurs avec des bretelles, et s’affiche avec une longue chevelure ondulée. Elle pose de manière très sensuelle avec ses nouveaux produits. Ce look romantique colle parfaitement à l’univers girly de Florence by Mills. Et les fans ont immédiatement craqué en découvrant le sublime cliché.

Milly Bobby Brown récolte plus de 2 millions de j’aime avec cette nouvelle photo promo. Mais ce n’est pas tout ! La beautysta a aussi le droit à des milliers de compliments de la part de ses abonnés.

«C’est canon», «Wow, trop belle», «Trop mimi», «Hâte de voir les autres photos» peut-on ainsi lire parmi les réactions ! C’est donc encore un sans faute pour Millie Bobby Brown. Décidément, la bombe n’a pas fini de faire trembler le monde de la beauté avec sa jolie marque ! Qu’en pensez-vous ?

